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Burak Yılmaz varsa umut var
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz yaşadığı sakatlığın ardından müthiş bir geri dönüşe imza attı... Milli futbolcu 3 maçta 4 gole katkıda bulundu...
08.10.2019
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz varsa umut var...
Siyah beyazlılar yıldız golcüsüne kavuşmasının ardından bambaşka bir havaya büründü. sakatlığını geride bırakması sonrasında 3 mücadelede süre alan Burak Yılmaz, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyip farkını ortaya koydu.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2- 0'lık skorla yenerek 4 maçlık hasrete son verdiği mücadelede galibiyetin mimarı Burak Yılmaz oldu.
Yeni sezon öncesinde Avusturya'da Udinese'yle oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ ayağından sakatlanan Burak Yılmaz, takıma katılmasının ardından farkını hissettirdi.
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