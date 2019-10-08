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Beşiktaş'ta seçime doğru

Beşiktaş'ın Olağanüstü Genel Kurulu öncesi başkan adaylığı için başvurular perşembe günü sona eriyor.
08.10.2019

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayıma geçildi.

13-20 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık için aday olma süresi perşembe günü saat 17'de sona erecek.. Adaylık için; Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay gibi isimlerin harekete geçmesi bekleniyor.

Fikret Orman yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı, perşembe günü adaylığını açıklayacağını duyurmuştu. Adalı'nın, yönetimini oluşturmak için çalışmalarda bulunduğu ve birçok isimle görüşme halinde bulunduğu kaydedildi.

Önceki dönemlerde Fikret Orman'ın ekibinde görev yapan Erdal Torunoğulları'yla birlikte hareket eden Ahmet Nur Çebi'nin ise kulübün mali konulardaki sorunlarını çözmek için kurmaylarıyla çizdiği yol haritasında sona geldiği bildirildi.

Son seçimde Fikret Orman'la başkanlık için yarışan Hürser Tekinoktay'ın, henüz adaylık için gereken 250 kongre üyesinin imzasını toplayamadığı ifade edildi. Ek olarak camianın önemli isimlerinden İsmail Ünal'ın da yeterli imzayı bulmasına rağmen aday olup olmayacağını değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

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