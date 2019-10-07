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N'Koudou'dan umre paylaşımı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Georges-Kevin N'Koudou, milli maçlar dolayısı ile Süper Lig'e verilen arada kutsal topraklara gitti. 24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından umre ziyareti esnasındaki fotoğrafını paylaştı.
07.10.2019

Beşiktaş'ın genç yıldızı N'Koudou'dan kabe ziyareti... Siyah-beyazlıların Tottenham'dan transferi N'Koudou Süper Lig'e verilen milli arada Kabe'ye gitti ve umre ziyaretini gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Georges-Kevin N'Koudou'nun Kabe ziyareti Beşiktaşlı taraftarları çok memnun etti ve o fotoğraf oldukça beğeni aldı.

N'Koudou'dan umre paylaşımı N'Koudou'dan umre paylaşımı 07.10.2019
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