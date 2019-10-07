08 Ekim 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
N'Koudou'dan umre paylaşımı
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Georges-Kevin N'Koudou, milli maçlar dolayısı ile Süper Lig'e verilen arada kutsal topraklara gitti. 24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından umre ziyareti esnasındaki fotoğrafını paylaştı.
07.10.2019
Beşiktaş'ın genç yıldızı N'Koudou'dan kabe ziyareti... Siyah-beyazlıların Tottenham'dan transferi N'Koudou Süper Lig'e verilen milli arada Kabe'ye gitti ve umre ziyaretini gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Georges-Kevin N'Koudou'nun Kabe ziyareti Beşiktaşlı taraftarları çok memnun etti ve o fotoğraf oldukça beğeni aldı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Artı Futbol - 07/10/2019
- Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
- Selim Soydan'dan hakem açıklaması!
- Spor Ajansı - 07/10/2019
- Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
- Spor Gündemi - 07/10/2019
- Artı Futbol - 07/10/2019
- Ringde dehşet anları! Ermeni dövüşçü Rafael Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı!
- Artı Futbol - 07/10/2019
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"