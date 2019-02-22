22 Şubat 2019, Cuma
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Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, siyah beyazlı formayla ilk derbi golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.
22.02.2019
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