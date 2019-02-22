22 Şubat 2019, Cuma

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Derbide son 15 dakikaya dikkat

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbiyle ilgili gol atma istatistikleri dikkat çekiyor.
22.02.2019

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