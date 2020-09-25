Sercan Dikme: Beşiktaş sakatlığı nüksederse Aboubakar'ın sözleşmesini feshedebilecek

Beşiktaş, Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün transferiyle ilgili konuşan A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Beşiktaş, sakatlığı nüksederse Aboubakar ile sözleşme feshedebilecek. Kontratta böyle bir madde var." dedi.

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