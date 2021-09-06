Beşiktaş'tan Cyle Larin ve Domagoj Vida kararı! Yeni sözleşme teklif edildi

Transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmelerinin bitmesine 1 yıl kalan Cyle Larin ve Domagoj Vida'ya yeni sözleşme teklif etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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