Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumladı! "Kaan Ayhan gündemden çıkmış durumda"

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş için David Luiz iddiası ortaya atıldı. Bu iddiayı değerlendiren A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Sergen Yalçın ilk başta bu öneriye sıcak bakmadı. Yalçın'ın önceliği o dönem Diego Godin'di. Beşiktaş'ta 14 yabancı var Hasic'le birlikte. Fiziksel olarak hazır hale gelmesi uzun sürecek, belki ilk yarı lisansı çıkmayabilir. Beşiktaş eğer fırsat gelirse transferi kapatmadı. Kaan Ayhan'da ise Beşiktaş Sassuolo'dan istediği yanıtları alamadı ve gündemden çıkmış durumda." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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