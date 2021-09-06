06 Eylül 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumladı! "Kaan Ayhan gündemden çıkmış durumda"

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş için David Luiz iddiası ortaya atıldı. Bu iddiayı değerlendiren A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Sergen Yalçın ilk başta bu öneriye sıcak bakmadı. Yalçın'ın önceliği o dönem Diego Godin'di. Beşiktaş'ta 14 yabancı var Hasic'le birlikte. Fiziksel olarak hazır hale gelmesi uzun sürecek, belki ilk yarı lisansı çıkmayabilir. Beşiktaş eğer fırsat gelirse transferi kapatmadı. Kaan Ayhan'da ise Beşiktaş Sassuolo'dan istediği yanıtları alamadı ve gündemden çıkmış durumda." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
06.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Son gelişmeyi duyurdu: Gündemden çıkmış durumda Son gelişmeyi duyurdu: Gündemden çıkmış durumda 06.09.2021
Pjanic ne zaman ilk 11’de oynayacak? Canlı yayında açıkladı Pjanic ne zaman ilk 11'de oynayacak? Canlı yayında açıkladı 06.09.2021
Dikkat çeken yorum! Süper Lig’deki şansı yüksek değil Dikkat çeken yorum! "Süper Lig'deki şansı yüksek değil" 05.09.2021
Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım! Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım! 04.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! Forma şansı azaldı Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Forma şansı azaldı" 04.09.2021
Beşiktaş’tan Pjanic paylaşımı! Beşiktaş'tan Pjanic paylaşımı! 03.09.2021
Ljajic’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi! Ljajic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi! 03.09.2021
Pjanic İstanbul’a geldi Pjanic İstanbul'a geldi 02.09.2021
GOL | Beşiktaş 2-0 Ümraniyespor GOL | Beşiktaş 2-0 Ümraniyespor 02.09.2021
GOL | Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor GOL | Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor 02.09.2021
Beşiktaş’tan Elneny atağı! Görüşmeler başladı Beşiktaş'tan Elneny atağı! Görüşmeler başladı 02.09.2021
Beşiktaş Montero transferini böyle duyurdu Beşiktaş Montero transferini böyle duyurdu 01.09.2021
Beşiktaş’ın Gedson ısrarı! Benfica’ya 3 teklif sunulacak Beşiktaş'ın Gedson ısrarı! Benfica'ya 3 teklif sunulacak 01.09.2021
İşte Beşiktaş’ın Ljajic planı! Takımdan ayrılması için... İşte Beşiktaş'ın Ljajic planı! Takımdan ayrılması için... 01.09.2021
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 31.08.2021
Adem Ljajic’in menajeri İstanbul’da geldi Adem Ljajic'in menajeri İstanbul'da geldi 31.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya 'Yeni Atiba'yı istedi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör