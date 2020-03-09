09 Mart 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'tan Adem Ljajic önlemi

Beşiktaş Yönetimi, Adem Ljajic'in Ankaragücü maçındaki attığı golden sonra gösterdiği tepki üzerine çok fazla durmama kararı aldı.
09.03.2020

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