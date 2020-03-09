09 Mart 2020, Pazartesi

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Beşiktaş Sompo Japan 73-74 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-73 mağlup etmeyi başardı.
09.03.2020

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