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Beşiktaş'tan 4 futbolcuya izin

Beşiktaş corona virüsü salgını sebebiyle ülkelerine dönmek isteyen 4 futbolcusuna izin verdi.
06.04.2020
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