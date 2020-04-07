07 Nisan 2020, Salı

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Erdal Torunoğulları: Ben olsam ligi tescil ederim

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, "Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim, küme düşmeyi iptal eder, alttan gelecek 2 ekiple önümüzdeki sene ligi 20 ekiple oynatırım" dedi.
07.04.2020
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