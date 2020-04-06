Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den bağış açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası için yapmayı belirledikleri 1 milyon 903 bin liralık bağışı, futbolcular ve yönetim kurulu üyelerinden topladıklarını, kulübe maddi bir yük yansıtmayacaklarını söyledi.

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