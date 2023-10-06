Erman Toroğlu: Şenol Güneş istifa mi etti yoksa ayrıl mı dediler?
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili "İstifa mı etti yoksa ayrıl mı dediler?" yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)
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