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Erman Toroğlu: Şenol Güneş istifa mi etti yoksa ayrıl mı dediler?

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili "İstifa mı etti yoksa ayrıl mı dediler?" yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

06 Ekim 2023 | 23:44
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