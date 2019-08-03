03 Ağustos 2019, Cumartesi
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İtalyan basından Beşiktaş iddiası
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Lazio'nun sol beki ıza Durmisi transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı. Lazio ise Durmisi'yi yeni sezon hazırlık kampına dahil etmedi.
03.08.2019
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