Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a flaş eleştiri!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak kötü gidişata engel olamadı. Karşılaşmanın değerlendirmesini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan yaptı. Alpaslan, "Beşiktaş bu sezon bu kadroyla 5 mağlubiyet alırsa ayıp olur demiştik şimdiden 4 mağlubiyet aldı. Sergen Yalın oyunculardan verim alamıyor" dedi. (BJK spor haberleri)

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