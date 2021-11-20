Alanyaspor'un Beşiktaş'a karşı attığı golde ofsayt var mı? A Spor yorumcuları böyle yorumladı

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazanırken ev sahibi ekibin attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. A Spor'un usta yorumcuları da pozisyonu Takım Oyunu programında değerlendirdi. İşte o sözler...

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