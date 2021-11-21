BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Çarpıcı Sergen Yalçın sözleri! "Devre arasını göremez"

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçın sonunda çarpıcı sözler sarf eden Sergen Yalçın hakkında konuşan Tanju Çolak, devre arasını göremeyeceğini söyledi. Çolak, "Sergen'in işi çok zor. Basın toplantısında yönetime gönderme yaptı. Bence Sergen Yalçın tek mağlubiyetle devre arasını göremez. Geçen sezonki şampiyonluğa bakmazlar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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