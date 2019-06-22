22 Haziran 2019, Cumartesi

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İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

Takımın başına Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte transferde harekete geçen Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanyor. İlk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Kara Kartal, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağlamıştı. Bursaspor forması giyen sol bek Umut Meraş transferini de önümüzdeki günlerden resmen açıklaması beklenen siyah-beyazılılar orta saha transferinde de mutlu sona yakın. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 12:44
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İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

BURAK YILMAZ KARARINI VERDİ

Lecce-Burak Yılmaz- Beşiktaş üçgeninde golcü futbolcu aradan sıyrıldı, iki kulüp karşı karşıya kaldı...

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İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

Ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'dan ayrılmak istemeyen ancak 33 yaşında olduğu için kariyerine Avrupa deneyimi eklemeye sıcak bakan Burak için son sözü Beşiktaş kulübü söyleyecek.

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İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

Golcü futbolcuya 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro teklif eden Lecce, "Kulübümle anlaşın" yanıtını almıştı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

Burak'ın, Beşiktaş yönetimine de "Eğer kulüp menfaatleri gitmemi gerektiriyorsa beni satabilirsiniz" dediği belirtildi.

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İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan aldığı oyuncusunun performansından memnun kalmıştı.

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