İşte Beşiktaş'ın yeni orta sahası! Menajeri İstanbul'a geldi

Takımın başına Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte transferde harekete geçen Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanyor. İlk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Kara Kartal, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağlamıştı. Bursaspor forması giyen sol bek Umut Meraş transferini de önümüzdeki günlerden resmen açıklaması beklenen siyah-beyazılılar orta saha transferinde de mutlu sona yakın. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





