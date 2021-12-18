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Beşiktaş'ta Pinheiro neden gelmedi? İşte yanıtı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Portekizli hoca Pinheiro'nun kulübü Estoril'in bu transfere izin vermemesinin ardından detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Pinheiro Beşiktaş’a gelmek için can atıyor. “50 bin fesih ücretimi ödeyip geleceğim diyor. Sonra imza etmediği ama digital ortamda yeni bi kontrat ortaya çıkıyor. Bu rakam 350 bin euro. Estoril ayrılmasına müsaade etmiyor ve iş yatıyor." dedi.
18.12.2021
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