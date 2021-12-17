BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adnan Dalgakıran'dan Bruno Pinheiro açıklaması!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuk için Bruno Pinheiro'yu liste başına yazmıştı. Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Portekizli hocanın yakın zamanda İstanbul'da olacağını açıkladı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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