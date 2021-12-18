BEŞİKTAŞ HABERLERİ - O isimden Pinheiro sözleri! "Bu kadar kolay olmamalıydı"

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Portekiz'in Estoril takımının Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ile anlaşma noktasına kadar gelen siyah beyazlı kulüp, son anda anlaşmadan vazgeçti. Ortaya çıkan 350 bin Euro'luk tazminat bedeli, Kara Kartal'ı bu seçimden vazgeçirdi. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı durum hakkında konuştu. Kınalı, "Saygı da duyulan bir hoca kendisi. Beşiktaş bu kadar kolay vazgeçmemeliydi. Yeni çıkan tazminat bedelinden dolayı vazgeçmek çok kolay oldu. 5 milyar TL'lik borç ile yönetilmeye çalışılan bir kulüpten bahsediyoruz. Vazgeçiş şekli köy derneği gibi olmuş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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