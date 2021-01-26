26 Ocak 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Lens ile yollar ayrılıyor! Görüşmelere başladı
A Spor muhabirlerinden Sercan Dikme, canlı yayında Lens'in durumunu açıkladı. Dikme, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve yolların ayrılmak istendiği Hollandalı oyuncunun Arabistan'dan bir takım ile görüşmelere başladığını belirtti. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)
26.01.2021
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