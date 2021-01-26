Beşiktaş Hulk transferinde gaza bastı! Ünlü menajer devreye girdi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine aldığı Hulk'u takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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