Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza şoku!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlı ekibin deneyimli oyuncularından Josef de Souza, kasığındaki ağrı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.
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