Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde mi? Erman Toroğlu'dan flaş yorum
Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların son durumunu değerlendirdi ve şampiyonluk için şanslarının zor olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...
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