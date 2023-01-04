Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’ten transfer açıklaması!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Masuaku’nun durumu ve transferle ilgili olarak, “Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncularımız gibi. Devre arasına kadar hepsini iyi değerlendireceğiz. Kimin gideceğine ben, yönetim ve futbolcu kendisi karar verecek.” dedi. İşte o sözler… (BJK spor haberi)
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