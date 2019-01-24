24 Ocak 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta kanat harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Augsburg'un kanat oyuncusu Caiuby için girişimlere başladı. Oyuncuyla ilgili bilgileri gazeteci Hüseyin Özkök aktardı.
24.01.2019

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