24 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta kanat harekatı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Augsburg'un kanat oyuncusu Caiuby için girişimlere başladı. Oyuncuyla ilgili bilgileri gazeteci Hüseyin Özkök aktardı.
24.01.2019
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