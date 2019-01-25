Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

A Spor yorumcusu ve Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Erol Kaynar, siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.