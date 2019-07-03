Beşiktaş'ta gündem Boyd ve Caiuby | Video haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tyler Boyd'un kulübü Vitoria Guimaraes'in fiyat arttırması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Listedeki bir diğer isim olan Caiuby'ye teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.