03 Temmuz 2019, Çarşamba

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İtalya'dan flaş iddia | Video haber

İtalyan basını Beşiktaş'ın bonservisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng ile görüşme halinde olduğunu öne sürdü.
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