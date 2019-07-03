03 Temmuz 2019, Çarşamba
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İtalya'dan flaş iddia | Video haber
İtalyan basını Beşiktaş'ın bonservisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng ile görüşme halinde olduğunu öne sürdü.
03.07.2019
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