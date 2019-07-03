03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı | Video haber
Bir süre adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için anılan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirdiğini ancak anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.
03.07.2019
Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş ile görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını, bunun sebebinin de ekonomik gerekçeler olduğunu söyledi. Lucescu Rus basınına şu açıklamaları yaptı: "Beşiktaş ile önemli görüşmeler yaptım, Fikret Orman ile konuştum, İstanbul'a gittim fakat uzlaşma sağlayamadık. Çünkü ben finansal sorunları olmayan bir kulüpte çalışmak istiyorum. Zenit'te oyuncular satıldı ama bu tamamen FFP kurallarına uyum sağlamak içindi. Kulüpte maaş gecikmesi gibi sorunlar yaşanmıyordu."
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