28 Ocak 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre Trabzonspor maçında yok!
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta, Gökhan Töre sakatlandı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Gökhan Töre Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Minimum 2 hafta sahalardan uzak kalacak" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
28.01.2021
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