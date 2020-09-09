Beşiktaş'ta Gökhan Töre görüşmesi sona erdi!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren kulüplerden Beşiktaş gündemine eski oyuncusu Gökhan Töre'yi almıştı. Konuyla alakalı yapılan görüşmenin detaylarını A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme açıklamasında "İçerden aldığımız bilgi ilk yapılan görüşmede henüz tam anlamıyla bir anlaşma yok. Taraflar ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelecek. İlerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelinecek" dedi.

ABONE OL