Sergen Yalçın'dan genç futbolcu sitemi!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yalçın son zamanlarda genç futbolcu konusu hakkında yapmış olduğu değerlendirmede " Benim kadar genç futbolcuya görev veren hoca oldu mu" dedi.

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