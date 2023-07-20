Beşiktaş'ta Gedson Fernandes A Spor'a konuştu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız isimlerden Gedson Fernandes, A Spor'a konuştu. Portekizli oyuncu geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Gedson'un sözleri... | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:33
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes A Spor'a konuştu 20 Temmuz 2023 | 12:00
05:18
Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi 19 Temmuz 2023 | 12:00
01:27
İşte Halil transferinin perde arkası! 17 Temmuz 2023 | 12:00
00:22
Beşiktaş'tan Saiss kararı! Transfer... 16 Temmuz 2023 | 12:00
00:59
Gedson'a Çizme kancası! Kapıyı çalacaklar 15 Temmuz 2023 | 12:00
01:53
Halil Dervişoğlu transferinde pürüz çıktı! 09 Temmuz 2023 | 12:00
02:08
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! 05 Temmuz 2023 | 12:00
37:03
Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 03 Temmuz 2023 | 12:00