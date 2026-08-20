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Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
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Batrakov G.Saray için İstanbul'da!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Aleksey Batrakov, resmi imza için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 21 yaşındaki Rus yıldızın ardından sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Aleksey Batrakov Galatasaray'da!
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Aleksey Batrakov Galatasaray'da!

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