Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst gelişmesi!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi öncesi dirseğinde ağrı hisseden Wout Weghorst, siyah beyazlı takımda endişe yaratmıştı. Yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar...
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