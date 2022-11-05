Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Masuaku şoku!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku yaşanıyor. Ağrıları bulunan Kongolu futbolcunun tesislerden çıkmadan sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun yerine Umut Meraş'ın görev yapması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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