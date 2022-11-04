Galatasaray ile Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? Böyle açıkladılar
Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçında kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi iki takımdan son gelişmeleri A Spor muhabirleri Emre Kaplan ve Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
G.Saray ile Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? 04 Kasım 2022 | 12:00
08:04
Pirlo'dan G.Saray sözleri! "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" 26 Ekim 2022 | 12:00
02:30
Sabri Çelik'ten 'VAR' açıklaması! 20 Ekim 2022 | 12:00
01:05
Mesut Özil'e mehterli doğum günü kutlaması! 16 Ekim 2022 | 12:00
03:43
Berna Gözbaşı G.Saray maçı öncesi A Spor'a konuştu! 15 Ekim 2022 | 12:00
00:33
İşte derbi öncesi son durum 02 Ekim 2022 | 12:00
02:19
Derbide hava nasıl olacak? 02 Ekim 2022 | 12:00
14:29
Erman Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! 21 Eylül 2022 | 12:00