Video Spor Toto Süper Lig Videoları Galatasaray ile Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? Böyle açıkladılar

Galatasaray ile Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? Böyle açıkladılar

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçında kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi iki takımdan son gelişmeleri A Spor muhabirleri Emre Kaplan ve Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)

04 Kasım 2022 | 17:04
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