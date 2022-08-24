Beşiktaş'ta Dele Alli ile anlaşma tamam!
Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı. Dele Alli transferine dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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