BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'e değişiklik eleştirisi! "Cenk Tosun 90+3'te oyuna alınmaz"
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktör Valerien Ismael'i eleştirdi. Sarıdağ, "Cenk Tosun 90+3'te oyuna alınmaz. Sen Ghezzal'ı ya da Weghorst'u 90+3. dakikada oyuna sokabilir misin? 'Ne diyorsun hocam?' derler." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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