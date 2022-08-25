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Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli için flaş yorum!

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli için A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Beşiktaş'a Dele Alli'yi getirmek her baba yiğidin harcı değil. Dele Alli bize büyük futbol resitali sunacak bize" dedi.

25 Ağustos 2022 | 09:23
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