20 Nisan 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ta çalışmalar başladı
Beşiktaş Kulübü, corona virüsü salgınından sonra ilk kez sahaya indi. Kulüp, futbolcularının 4'erli gruplar halinde antrenman yapmasına izin verdi. Siyah-beyazlı takım, 4'erli iki gruba ayrılarak antrenmanlarına başladı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
20.04.2020
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