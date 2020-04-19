19 Nisan 2020, Pazar
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"Ahmet Nur Çebi ile bu durumdan çıkacağız"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski yönetimler için sert sözler kullandı. Süleyman Seba'dan sonra gelen yönetimleri eleştiren Yamantürk, "Eğer utanma duygunuz, mahçup olma duygunuz yoksa, yüzünü kızarmıyorsa bundan daha kolay şöhret olacak, varlık sahibi olunacak yer yok. Beşiktaş'a yazık değil mi? Gözümüz gibi bakmalıyız. Süleyman Seba'dan sonra gelen bu işi çukura götürdü, çıkamıyoruz." ifadelerini kullanırken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile bulundukları durumdan çıkacaklarını söyledi.
19.04.2020
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