Turgay Demir: Serdal Adalı bir adım önde

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, 26 Eylül Perşembe günü yapılacak olan seçimde Serdal Adalı'nın diğer adaylara göre bir adım önde olduğunu söyledi.