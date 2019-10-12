12 Ekim 2019, Cumartesi
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Turgay Demir: Serdal Adalı bir adım önde
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, 26 Eylül Perşembe günü yapılacak olan seçimde Serdal Adalı'nın diğer adaylara göre bir adım önde olduğunu söyledi.
12.10.2019
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