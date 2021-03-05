05 Mart 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta Aboubakar ve Sergen Yalçın konusunda ne oldu?
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Spor Ajansı' programında Beşiktaş'ta gündem olan Sergen Yalçın ile Aboubakar konusuna dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Sergen Yalçın gibi futbol adamı oyuncu çıkarken vücut dilinden neye nasıl tepki verdiğini çok iyi anlar. Aboubakar, Beşiktaş'ta olan aile duysununu çok iyi bilir." dedi. (BJK spor haberleri)
05.03.2021
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