Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Böyle devam ederse..."

A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Taner, siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Cyle Larin ile ilgili, "Böyle devam ederse formasını kaybedebilir." yorumunu yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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