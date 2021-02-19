19 Şubat 2021, Cuma
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Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Onu yaparsa şampiyon olur"
Süper Lig'de 25. hafta tamamlanırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 51 puanla ilk 3 sırayı paylaşıyor. Ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın fikstür avantajına da da değindi. Demir, "7 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş şampiyon olur" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.02.2021
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