Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı sonrası olay Larin ve Cenk Tosun yorumu!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Ana Haber'e canlı bağlanarak Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Demir, siyah-beyazlı futbolcular Cyle Larin ve Cenk Tosun ile ilgili "Larin'in kaçırdığı pozisyon ve Cenk'in attığı gole bakarsak; golcü ile golcü olmayan arasındaki farkı görürüz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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